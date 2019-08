Problemen door storm, dak Alkmaars stadion deels ingestort

De storm die zaterdag over Nederland raast, veroorzaakt veel problemen. Een overzicht.

Een gedeelte van het dak van het stadion van voetbalclub AZ in Alkmaar, het AFAS Stadion, is ingestort. De politie kan op dit moment niet meer informatie geven. Op Twitter is op foto's te zien dat een gedeelte van het dak op de tribune terecht is gekomen.

Als je dit zo ziet, is Alkmaar ontsnapt aan een enorme ramp. #AZStadion pic.twitter.com/dKklzCuhou — Brian Wijker (@BrianWijker) August 10, 2019

De politie en de brandweer zijn op weg naar het stadion. Bij AZ is op dit moment nog niemand bereikbaar voor informatie.

Boom

Een stuk van de boulevard in Scheveningen is zaterdag afgesloten. Eerder op de dag waren daar twee mensen gewond geraakt doordat er hekken waren omgevallen door de sterke wind. „Voor de veiligheid is samen met de brandweer besloten om de Noordboulevard af te sluiten totdat de wind afneemt, omdat er veel los bouwmateriaal lag”, aldus de politie.

Het treinverkeer tussen Haarlem en Zandvoort ondervindt hinder door de harde wind, melden ProRail en NS. Door een boom op de bovenleiding rijden er zaterdagmiddag minder Sprinters tussen beide plaatsen. Dat duurt tot vroeg in de avond.

In het noordwesten van het land hebben NS en ProRail vanwege de harde wind uit voorzorg de dienstregeling enigszins aangepast. Zo rijden tussen Zaandam en Alkmaar maar twee in plaats van vier Intercity’s per uur. De verwachting is dat die aangepaste dienstregeling duurt tot ongeveer 18.00 uur.

Op het wegdek van de N307, die over de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad loopt, ligt veel zand. Dat moet worden opgeruimd en dat gaat tot het einde van de dag duren, meldt de ANWB. De dijk is daarom afgesloten voor verkeer.

Rode vlag

Aan de meeste stranden langs de kust is de rode vlag gehesen. De Reddingsbrigade adviseert mensen dringend om niet op of in het water te gaan. Verschillende webcams op de stranden laten zien dat er hier en daar wel flink wordt gesurft, gekanood en zelfs gekitesurft.

Volgens de Reddingsbrigade zullen er minder mensen naar het strand gaan waardoor het voor de toezichthouders overzichtelijker is dan op een normale stranddag. „Maar de waaghalzen die wél de zee ingaan lopen dan weer extra gevaar”, zegt een woordvoerder.

Bloemencorso

In verband met de harde wind zijn enkele evenementen die dit weekend op de agenda stonden afgelast. Vooral in de kustprovincies nemen organisatoren het zekere voor het onzekere. Hier en daar zijn braderieën en markten geschrapt, waaronder die in Hoek van Holland, in Spaarndam en in Schiedam. Het KNMI heeft voor de kustprovincies in elk geval code geel afgegeven.

In Rijnsburg (Zuid-Holland) gaat de Flower Parade niet door. Tegen Omroep West zei de organisator van het bloemencorso dat dat in 74 jaar nog nooit is gebeurd, „maar het is onverantwoord om te rijden met zulke harde wind.” De 65 versierde wagens zijn in plaats daarvan te zien in Bloemenveiling Royal FloraHolland.

Op Texel is het HavenVistijn uitgesteld vanwege de storm. „Het voorspelde weerbeeld, windkracht 7/8 brengt de veiligheid van onze bakkers, rokers, standhouders en bezoekers in het geding”, verklaart de organisatie op haar site. Vliegveld Midden Zeeland schrapt zaterdag de vliegdagen.

In Winsum gaat het Fries Kampioenschap fierljeppen niet door. De wedstrijd is verplaatst naar zondag. Op het ballonfestival in Grave wordt er voorlopig niet met een luchtballon gevlogen.

Omgewaaide bomen en schuttingen door windhoos Amsterdam