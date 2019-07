Problemen door droogte nemen toe

De problemen door droogte en weinig regen nemen toe. Volgens verschillende waterschappen is er net als vorig jaar sprake van extreme droogte. Nu het volgende week weer erg warm lijkt te worden en water daardoor sneller zal verdampen, worden op tal van plaatsen extra maatregelen genomen.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een dam geplaatst in de Heinoomsvaart in Woerdense Verlaat om de instroom van brak water in de Vinkeveense Plassen tegen te gaan. Door de stijgende watervraag stroomt er brak grondwater met teveel fosfaat uit een polder naar de plassen en natuurgebied Demmerik. De dam moet dat brakke water tegenhouden, want dat is zeer schadelijk voor de natuur. Pleziervaarders kunnen vanwege de dam niet door de Heinoomsvaart.

Twente en de Achterhoek zijn de droogste gebieden van Nederland met een zeer lage grondwaterstand volgens de schappen daar. Vanaf donderdag geldt overal een verbod op het gebruik van oppervlaktewater. In de omgeving van twee natuurgebieden in de Achterhoek is ook het gebruik van grondwater verboden. Het verbod is nodig vanwege de wateraanvoer naar stedelijke gebieden. Die zouden anders met ongedierte en bacteriën te maken krijgen.

Wetterskip Fryslan is begonnen met de inspectie van 97 kilometer veendijk rond de Friese meren. Veendijken kunnen uitdrogen en daardoor gaan scheuren. Friesland voert extra water aan uit het IJsselmeer om het neerslagtekort aan te vullen. Waterschap Drents-Overijsselse Delta haalt water uit het Vollenhovermeer om droogvallen van de natuurgebieden Weerribben en Wieden te voorkomen.

Ook op de Sallandse Heuvelrug is het kurkdroog. Volgens Natuurmonumenten komt de heide niet in bloei en is de insectenstand op een dieptepunt. Waterschap De Dommel pompt vanaf woensdag grondwater in een drooggevallen beek in Bergeijk om beschermde planten en dieren daar te redden.