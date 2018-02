Problemen bij verbouwing Museum Arnhem

De verbouwing van Museum Arnhem zal voorlopig niet beginnen. Er is geen aannemer gevonden die „deze klus voor een acceptabele prijs wil klaren”, aldus de gemeente Arnhem.

De aanbestedingstermijn sloot onlangs en toen had zich slechts één aannemer voor de bouwkundige aanpak ingeschreven. „De offerte was echter veel te hoog”, aldus een woordvoerster, die nog niet kan ingaan op de vraag of de raming van 15 miljoen dan wel juist was.

Het beroemde bureau Benthem Crouwel Architecten ontwierp de uitbreiding en veranderingen van het museum. Dat is al gesloten sinds november en zou eind 2019 weer opengaan, maar dat gaat nu naar verwachting van de gemeente langer duren. De komende tijd onderzoekt het college van burgemeester en wethouders hoe de problemen kunnen worden opgelost.

Ook voor het werktuigkundig bestek schreef zich slechts één aannemer in en voor het elektrotechnische bestek twee. „Gemiddeld lagen de offertes circa 75 procent boven de raming” , aldus het beteuterde college in een brief aan de raad. Aanvankelijk waren er wel allerlei inschrijvingen, maar diverse belangstellenden trokken zich terug: „Een veelgehoorde reden voor het terugtrekken was dat aannemers, door het aannemen van andere klussen, geen tijd meer hadden voor deze klus”, aldus het college.

Het museumgebouw, een herensociëteit uit 1873 met twee latere uitbreidingen, is hard aan uitbreiding en vernieuwing toe. De gemeente betaalt, maar ook achttien medewerkers van de ondersteunende diensten kregen al een lelijke rekening; zij werden ontslagen omdat ze voorlopig niet nodig waren.

„Het is ontzettend balen, echt een domper”, zegt museumdirecteur Saskia Bak. „Alsof er een stok tussen de spaken is gestoken, zo staan we opeens stil.” Volgens haar zijn de procedures allemaal zorgvuldig geweest, met goede berekeningen en deskundigen op het gebied van kosten.

Museum Arnhem blijft er alles aan doen om ook in de nu langer wordende tussentijd zichtbaar te blijven, met onder meer pop-up tentoonstellingen.