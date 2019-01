Probleem met tramverkeer Amsterdam verholpen

De problemen met het tramverkeer in Amsterdam zijn verholpen. Door een defect in een transformator bij de remise van het vervoersbedrijf reden er minder trams. Het vervoersbedrijf GVB twittert dat inmiddels een nieuwe transformator is geplaatst. Daardoor kunnen de trams weer op volle snelheid de remise uit rijden.

Een stroomstoring in de nacht van maandag op dinsdag veroorzaakte een defect in een transformator bij de remise aan de Havenstraat. Trams konden maar op halve kracht de remise uitrijden. Op veel routes reden daardoor minder trams. Voor reizigers betekende dit dat ze in de ochtendspits langer moesten wachten op een tram en dat veel trams voller waren.

Het vervoersbedrijf meldt dat specialisten van de onderneming de nieuwe transformator bij de remise hebben geïnstalleerd, getest en ingeschakeld en dat de trage opstart van de tramdienst daarmee voorbij is. De komende tijd blijft GVB alle onderdelen van de stroomvoorziening controleren.