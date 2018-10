Prix de Rome voor Italiaanse architecte

De uit Milaan afkomstige architecte Alessandra Covini (1988) heeft de Prix de Rome Architectuur 2018 ontvangen. Cultuurminister Ingrid van Engelshoven overhandigde de prestigieuze onderscheiding, die Covini kreeg voor Amsterdam Allegories, een ontwerpvoorstel voor het Sixhaven-gebied in Amsterdam-Noord.

Bij de prijs hoort 40.000 euro plus de gelegenheid om voor een tijd naar de American Academy in Rome te gaan. De Prix de Rome Architectuur wordt elke vier jaar toegekend aan een jonge architect, stedenbouwer of landschapsarchitect.

Amsterdam Allegories is de uitvoering van een verzonnen jury-opdracht om voor het Sixhaven-gebied een niet-commercieel voorstel te ontwikkelen. De winnares bedacht dat de Sixhaven verandert in een ommuurde haven waarin 21 in karakter heel verschillende, fantasievol en speels uitgevoerde eilanden ruimte bieden aan bezoekers. „Covini weet op een verleidelijke wijze te verbeelden hoe het eindresultaat eruit zal zien en de maquettes spelen hierbij een overtuigende rol”, aldus de jury.

Alessandra Covini studeerde in 2014 af aan de TU Delft. Behalve zij waren Bram van Kaathoven, Katarzyna Nowak en het duo Rademacher de Vries voor de Prix de Rome genomineerd. De Prix de Rome is de oudste prijs in Nederland voor architecten beneden de 35 jaar en beeldend kunstenaars beneden de veertig jaar.