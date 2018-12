Privacywet nekt actie Rode Kruis Staphorst: geen fruitmanden

Afdeling Staphorst van het Rode Kruis zit in zak en as. Dit jaar worden er voor het eerst geen 700 fruitmanden gebracht bij 80-plussers en ernstig zieken. Kerken, gemeente en zorginstellingen mogen de lijsten met namen niet meer overleggen. Allemaal dankzij de nieuwe privacywet.

Voorzitter Jan Bosgraaf van het Rode Kruis, afdeling Staphorst, zit werkeloos thuis en met hem rond de dertig vrijwilligers. Al jarenlang zijn ze rond deze tijd druk met het maken van fruitmanden om langdurig zieken en ouderen een hart onder de riem te steken. In kerk De Bron in Staphorst gonsde het van de activiteiten. De ene ploeg maakte de manden klaar, de andere bracht ze rond. Nu heerst er een trieste rust.

Doorgeschoten

De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis kreeg haar lijsten altijd via zorginstellingen, de gemeente of kerken. Die gegevens zijn nodig, want je moet wel weten wie 80 jaar of ouder is en wie langdurig ziek is. Maar het mag niet meer. Zonder uitdrukkelijke toestemming mogen instanties die lijsten niet meer vrijgeven. En dus is het gebeurd met die traditie. „Ik heb de indruk dat de privacywet behoorlijk is doorgeschoten”, zegt Bosgraaf. „Het ging de laatste jaren al steeds moeizamer, maar nu is het helemaal voorbij met onze traditie. Kerken, gemeenten en zorginstellingen willen wel meewerken, maar het mag niet van de wet. Als je een klacht krijgt, hang je.”

Welzijn

Die wet in kwestie is de AVG. Officieel moeten alle organisaties de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) hebben geïmplementeerd. Dat moest voor 25 mei van dit jaar. Het is een Europese wet, bedoeld om de privacy van de burger te waarborgen. „Dit wat we nu meemaken is natuurlijk een onbedoeld neveneffect. Ik hoop dat er een oplossing komt, want anders is deze traditie die al jaren bestaat, echt voorbij”, zegt Bosgraaf. „Het ging niet alleen om die fruitmanden, maar je maakt ook een praatje met mensen. En je houdt een oogje in het zeil. Het heeft te maken met een stuk welzijn. Dat valt nu allemaal weg.”