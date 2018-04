Privacywaakhond niet uit op uitdelen boetes

De Autoriteit Persoonsgegevens is er „niet op uit om boetes op te leggen” aan organisaties die straks nog niet helemaal klaar zijn voor het naleven van nieuwe Europese regels rondom de privacy. Dat zegt een woordvoerder van de toezichthouder dinsdag naar aanleiding van een artikel in het AD.

De krant schrijft dat duizenden sportverenigingen hun administratie nog niet op orde hebben voor de nieuwe regels, die op 25 mei van kracht worden. De regels schrijven onder meer voor dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met alle persoonsgegevens van leden, van naam en adres tot eventueel ziektes of aandoeningen.

„De nieuwe regels gelden voor iedereen, dus voor grote bedrijven maar net zo goed voor kleinere organisaties. Maar we zijn er niet op uit boetes op te leggen. Onze aanpak is er een van maatwerk, dus als regels zijn overtreden, zullen we altijd goed kijken waarom dit is gebeurd”, aldus de woordvoerder.

De toezichthouder zal binnenkomende klachten wel altijd bekijken.