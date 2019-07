Privacywaakhond krijgt klachten over FaceApp

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft enkele klachten gekregen over de fotobewerkingsapp FaceApp. Over het aantal klachten en de inhoud wil de privacywaakhond niets zeggen. „Bij alle klachten kijken we of die vallen onder de Europese privacyregels, de Algemene verordening gegevensbescherming”, zegt een woordvoerster.

FaceApp is de laatste tijd erg populair. Gebruikers laten de app hun gezicht bewerken, zodat ze bijvoorbeeld zien hoe ze er over tientallen jaren uitzien. De app is gemaakt door een Russisch bedrijf. Rusland valt niet onder de Europese privacyregels, maar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is de AVG wel degelijk van toepassing „als de app zich duidelijk richt op een land waar de AVG wel geldt, door marketing of door het bijvoorbeeld in Nederland aan te bieden”.