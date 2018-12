Privacywaakhond heeft nieuw bestuur

De organisatie die de privacy van alle Nederlanders in de gaten houdt, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft weer een nieuw bestuur. In de afgelopen maanden leidde voorzitter Aleid Wolfsen in zijn eentje de gehele organisatie. Hij krijgt nu gezelschap van oud-ziekenhuisbestuurster Monique Verdier en van Katja Mur, die nu directeur op het ministerie van Volksgezondheid is.

De Autoriteit Persoonsgegevens zag vicevoorzitter Wilbert Tomesen, het enige andere bestuurslid, dit jaar vertrekken. Hij werd voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Ook andere kopstukken verlieten de waakhond. Bronnen klaagden tegen het FD over een autoritaire bestuursstijl van Wolfsen. Hij zou af en toe tegengas hebben gekregen van Tomesen, maar in dat geval gaf de stem van Wolfsen als voorzitter de doodslag.

Volgens de Autoriteit was het vertrek van de mensen „niet vreemd, gezien de veranderingen die de organisatie doormaakt”. Met de nieuwe privacyregels kreeg de waakhond er nieuwe taken en bevoegdheden bij. Mede daardoor groeide het aantal medewerkers.