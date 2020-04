Privacywaakhond checkt beveiliging van thuisonderwijs

De Autoriteit Persoonsgegevens wil weten hoe scholen, hogescholen en universiteiten hun thuisonderwijs hebben geregeld. De privacywaakhond bekijkt onder meer of het videobellen wel veilig is en of gegevens in verkeerde handen kunnen vallen. De Autoriteit gaat dat na bij de onderwijsinstellingen, omdat ouders, docenten, leerlingen en studenten zich zorgen maken.

De beelden kunnen veel informatie over de gebruikers opleveren, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe ze presteren, maar op de achtergrond zijn misschien religieuze uitingen te zien, en misschien komen gezinsleden af en toe in beeld. Die informatie kan worden opgeslagen.