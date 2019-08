Privéstress vaak oorzaak van ziekteverzuim

Ruim zes op de tien werknemers (64 procent) die in de afgelopen vijf jaar verstek lieten gaan op het werk, deed dat door problemen in de privésfeer. Ze meldden zich ziek als gevolg van bijvoorbeeld een echtscheiding, financiële problemen of het verlies van een dierbare. Ook de combinatie werk en mantelzorg was voor sommigen zo belastend dat ze zich afmelden op het werk.

Dat meldt Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, op basis van eigen onderzoek. Om aandacht te vragen voor psychische en lichamelijke problemen door privéstress en de gevolgen daarvan op het werk, start het netwerk de campagne Weet jij wat er speelt?

Drie op de tien (30 procent) werknemers waren maximaal een week niet op de werkvloer en 15 procent kwam pas na een verzuimperiode van een tot twaalf maanden terug op het werk.