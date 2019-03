Privéschool Putten gaat niet van start

Het Groot Spriel College in Putten gaat niet van start. Er zijn te weinig aanmeldingen voor de nieuwe christelijke privéschool. Dat heeft het bestuur aan belangstellenden meegedeeld.

Er werden tien leerlingen ingeschreven, terwijl veertien het minimumaantal was. De school voor jongeren „die in het reguliere onderwijs niet of onvoldoende tot ontplooiing komen” of niet meer naar school gaan, zou komend schooljaar starten. Het betrof een initiatief van ondernemer P. Kooyman, dat later werd uitgevoerd door ECM Dialoog.