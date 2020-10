Privéklinieken lenen geen personeel uit aan ziekenhuizen

Privéklinieken lenen geen personeel uit aan reguliere ziekenhuizen tijdens de tweede coronagolf, zegt Paulette Timmerman, directeur van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) in het NOS Radio 1 Journaal.

Bij de eerste golf deden privéklinieken dat nog wel. „Het is een begrijpelijke vraag die de ziekenhuizen stellen. Als we teruggaan naar de eerste golf, hebben we dat toen wel gedaan omdat er schaarste was aan apparatuur, hulpmiddelen en konden we personeel uitlenen”, aldus Timmerman.

De directeur zegt dat zij zich liever concentreren op het aanbieden van reguliere zorg in de eigen klinieken. Daardoor is het niet meer mogelijk is om eigen personeel uit te lenen aan de ziekenhuizen. „We zien de afgelopen twee maanden dat de vraag naar onze zorg enorm toeneemt. Vanuit dat landelijk standpunt om onze zorg aan te blijven bieden, denken wij dat het verstandiger is als wij dat ook blijven doen”, aldus Timmerman.