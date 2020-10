Privé-oorlogsmuseum in Ossendrecht leeggeroofd

Het oorlogsmuseum van een privéverzamelaar in Ossendrecht is in de nacht van dinsdag op woensdag leeggeroofd. De politie bevestigt een bericht van Omroep Brabant hierover.

De eigenaar en collectioneur ontdekte de inbraak in en diefstal uit het museum bij zijn huis woensdag vroeg in de ochtend. Daarop deed hij aangifte. De politie doet onderzoek. Van verdachten is nog geen spoor.

De dieven namen onder meer helmen, emblemen, kleding (onder meer met de etalagepoppen waarop die kleding zat) en onklaar gemaakte geweren mee, aldus de politie.

Het Oorlogsmuseum Ossendrecht is opgericht door Jan de Jonge, die al zijn hele leven souvenirs aan de Tweede Wereldoorlog verzamelt en af en toe publiek ontvangt om te laten zien wat hij allemaal bijeen heeft gebracht. De verzameling was een middag per maand te bewonderen en verder op afspraak.

Het museum was donderdagmiddag niet bereikbaar.