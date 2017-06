Prioriteit school bij inlichten ouders

De prioriteit van het Strabrecht College na het ongeluk in Frankrijk ligt bij het informeren van de ouders en het opvangen van kinderen. „We zijn nu vooral bezig om contact op te nemen met alle ouders en het opvangen van de kinderen”, aldus een medewerker van de school. „Verder kunnen we nu nog niet veel over het ongeluk vertellen.”

Een bus met leerlingen van het college was op weg voor een dagtrip naar Londen en raakte in Noord-Frankrijk betrokken bij een botsing. Ouders van de betrokken leerlingen worden op school opgevangen.