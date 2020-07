Prinsessen geschokt over plannen Soestdijk

Prinses Irene en prinses Margriet zijn „geschokt” over de plannen van de nieuwe eigenaar van het landgoed rond hun ouderlijk huis, Paleis Soestdijk.

De prinsessen zijn tegen de voorgenomen woningbouw in de natuur op een voormalig marechausseeterrein en tegen de kap van het Borrebos. Dat schrijven de twee in een brief aan raadslid Kees Koudstaal van de lokale partij BOP.

De gemeenteraad van Baarn neemt volgende week een besluit over het voorontwerp van het bestemmingsplan van landgoed Soestdijk. Koudstaal had de prinsessen om een reactie gevraagd en las de brief die hij van de zussen ontving woensdagavond voor in de raad. Eigenaar MeyerBergman wil op het landgoed een hotel, horeca en woningbouw realiseren.