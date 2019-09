Prinsessen bij opening juwelententoonstelling

Prinses Margarita en prinses Annette hebben vrijdagavond de opening van de juwelententoonstelling ‘Juwelen! Schitteren aan het Russische hof’ in de Hermitage in Amsterdam bijgewoond. Margarita is zelf sieradenontwerpster en de oudste dochter van Prinses Irene, Annette is de echtgenote van prins Bernhard.

‘Juwelen! Schitteren aan het Russische hof’ moet een echte publiekstrekker worden van de Amsterdamse vestiging van het grote museum in Sint-Petersburg. De grootste blikvanger van de expositie is een broche van de 18e-eeuwse keizerin Elisabeth, een ‘boeketje’ met zo’n 400 briljanten, meer dan 450 kleine roosgeslepen diamanten, blauwe en gele saffieren, robijnen en smaragden.

Maar ook de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag hebben een bijdrage geleverd. Er zijn armbanden te zien van koningin Anna Paulowna, de van oorsprong Russische echtgenote van koning Willem II. Twee van de armbanden bevatten echt, gevlochten haar van Willem II en Anna zelf. De andere armband bevat een geëmailleerd portret van Willem II.

Ook zijn er baljurken en portretten van de tsarenfamilie Romanov en Russische adellijke lieden te bewonderen.

De tentoonstelling omvat meer dan 300 stukken en is te zien tot en met 15 maart.