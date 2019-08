Prinses ontwerpt bevrijdingsvaasjes

Prinses Margarita de Bourbon de Parme heeft voor Royal Leerdam een Oranjevaasje ontworpen. Dit exemplaar herinnert aan de bevrijding van Zuid-Nederland, die bijna 75 jaar geleden begon. De prinses gaat nog een tweede vaasje maken, dat volgend jaar verschijnt ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de bevrijding van het hele land.

Sinds 1927 brengt Royal Leerdam Crystal Oranjevaasjes uit bij belangrijke gebeurtenissen. Het is nu voor het eerst dat een lid van de Koninklijke Familie een Oranjevaasje heeft ontworpen.

Prinses Margarita is verder actief als ontwerpster van sieraden. Voor het ontwerp van het eerste Oranjevaasje liet zij zich volgens Royal Leerdam inspireren door de natuur. „De beweging in het vaasje is geïnspireerd op een vlucht vogels die vanuit het wateroppervlak opstijgt de lucht in.”

Het eerste vaasje komt eind deze maand in een oplage van 500 exemplaren uit. Het eerste exemplaar wordt aan het Koninklijk Huis uitgereikt.