Prinses Maria Louise krijgt vaste expo in museum Princessehof

Het Princessehof in Leeuwarden open binnenkort een vaste expositie over Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau. Ze woonde er van 1731 tot haar dood in 1765.

„Een intieme expositie geeft een blik achter de schermen van haar veelbewogen leven. Aan de hand van portretten, prenten, tekeningen en een vertakte Oranje stamboom wordt duidelijk dat Maria Louise cruciaal is geweest in het behouden van de Oranjedynastie”, aldus Het Princessehof. „In de stamboom wordt duidelijk dat koning Willem-Alexander in een directe geslachtslijn van haar afstamt.”

De van oorsprong Duitse Maria Louise trouwde op 21-jarige leeftijd met Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland en Groningen. Twee jaar later stierf hij. Twintig jaar lang nam ze als regentes zijn stadhouderlijke taken over, totdat haar zoon volwassen was. Later nam ze ook de honneurs waar voor haar kleinzoon.

In het Princessehof zit nu het Nationale Keramiekmuseum. Ook beeldend kunstenaar Maurits Cornelis Escher wordt er blijvend met een, nu opgefriste, presentatie geëerd. Hij werd in het gebouw geboren.

De opening van de tentoonstelling over Maria Louise is op 20 juni.