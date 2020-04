Prinses Margriet is trots op haar ‘Rode Kruisers’

Prinses Margriet is erg te spreken over de inzet van medewerkers en vrijwilligers van het Rode Kruis tijdens de coronacrisis. De prinses, erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, heeft daarom vanuit huis een videoboodschap voor ze opgenomen.

„Lieve Rode Kruisers, vanuit mijn huisarrest wil ik jullie graag een hart onder de riem steken. Wat een moeilijke tijden maken we mee. Er wordt een zwaar beroep op jullie gedaan, maar jullie staan er. Alle Rode Kruis-medewerkers en de tienduizenden vrijwilligers”, zegt Margriet in de video. „Ik leef mee en heb bewondering voor de bergen werk die jullie verzetten. En niet altijd zonder risico. Het Rode Kruis is er voor de kwetsbaren in de samenleving. Dat blijkt in deze tijd eens te meer.”

„Er ligt nog een onzekere periode voor ons. Maar ik weet zeker dat de mensen nooit tevergeefs een beroep op jullie doen. Weet dat ik aan jullie denk en jullie steun. Ik ben heel erg trots op jullie. Blijf gezond, let op elkaar en doe het samen”, aldus de prinses.