Prinses Mabel ontvangt Geuzenpenning

Prinses Mabel heeft dinsdagmiddag in de Grote Kerk in Vlaardingen namens de mede door haar opgerichte organisatie Girls Not Brides de Geuzenpenning in ontvangst genomen. De penning werd overhandigd door Lilian Gonçalves, oud-voorzitter van Amnesty International.

Girls Not Brides kreeg de onderscheiding voor de wereldwijde strijd tegen kindhuwelijken. Bij Girls Not Brides zijn bijna duizend organisaties in bijna honderd landen aangesloten. Het doel: in één generatie een einde maken aan het eeuwenoude gebruik meisjes op jonge leeftijd uit te huwelijken, wat een verwoestend effect heeft op hun leven.

„Toen ik zeven jaar geleden met dit werk begon, werd gezegd dat het onmogelijk was een einde te maken aan kindhuwelijken. Het had geen zin het te proberen, zo werd me gezegd. Maar ik ben trots op de vooruitgang die is geboekt. De critici hadden ongelijk. Het onmogelijke is wel degelijk mogelijk”, aldus prinses Mabel in haar dankwoord bij de uitreiking van de Geuzenpenning, waarbij ook prinses Beatrix en Mabels moeder aanwezig waren.