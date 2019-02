Prinses Beatrix opent kolk in Beatrixsluis

Prinses Beatrix opent woensdag een schutkolk in de naar haar genoemde sluis in het Lekkanaal bij Nieuwegein. De Prinses Beatrixsluis was in 1938 het eerste bouwwerk dat naar de toen pasgeboren prinses werd genoemd.

De sluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en zorgt voor een verbinding tussen de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, waar jaarlijks ruim 50.000 schepen passeren.

De sluis werd te klein omdat er steeds meer en grotere schepen zijn. De derde schutkolk is groter en breder dan de andere twee kolken. Voor de uitbreiding moest Rijkswaterstaat onder andere kazematten uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie opschuiven.

De derde kolk en de werkzaamheden erom heen kostten 220 miljoen euro.