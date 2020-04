Prinses Beatrix doet mee aan ‘nationale toost’

Prinses Beatrix heeft maandag op de 53e verjaardag van haar oudste zoon koning Willem-Alexander voor het eerst sinds de coronacrisis van zich laten horen. De prinses nam verrassend deel aan de ‘nationale toost’ door vanuit kasteel Drakensteijn in Lage Vuursche via een videoverbinding in te bellen bij Huis ten Bosch.

Ze was niet de enige van de koninklijke familie die op die manier de koning feliciteerde. Ook prins Constantijn en prinses Laurentien en de Apeldoornse neven en hun echtgenotes, die eigenlijk met zijn allen maandag Koningsdag gevierd zouden hebben in Maastricht, meldden zich via video voor de bijzondere toost. Vanuit Londen, waar haar dochters hun digitale schooldag hebben, deed ook prinses Mabel mee.

Prinses Beatrix (81) houdt zich naar verluidt strikt aan de richtlijnen die de RIVM heeft opgesteld om de verspreiding van het coronavirus af te remmen en om mensen die vanwege hun leeftijd of gezondheid extra kwetsbaar zijn te beschermen. De prinses was na 4 maart, toen ze samen met schoondochter prinses Mabel bij de uitreiking van de Prins Friso Prijs was, niet meer in het openbaar gezien.