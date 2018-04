Prins Maurits ziet Abraham

Prins Maurits viert dinsdag zijn vijftigste verjaardag. De oudste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven maakt sinds de troonswisseling in 2013 geen deel meer uit van het Koninklijk Huis en vervult slechts hoogst zelden nog publieke koninklijke taken. Wel neemt hij met zijn echtgenote prinses Marilène en zijn broers nog altijd deel aan de festiviteiten op Koningsdag „omdat de koning dat heeft gevraagd”.

Prins Maurits is door zijn neef Willem-Alexander in 2013 ook aangesteld als adjudant in buitengewone dienst. Dat is een erefunctie die de koning de mogelijkheid biedt Maurits bij bijzondere gelegenheden als zijn vertegenwoordiger af te vaardigen.

Dat is de afgelopen vijf jaar al een paar keer gebeurd. Zo was de prins vorig jaar in vol ornaat aanwezig bij de herdenking van de 350e verjaardag van de tocht naar Chatnam, toen Nederland aartsrivaal Engeland een gevoelige nederlaag toebracht door een deel van de vloot te vernietigen. Vanuit Nederlandse optiek was het dan ook geen herdenking maar een viering, zoals Maurits glimlachend memoreerde in een toespraak.

Maurits heeft een eigen onderneming The Source, en woont met zijn gezin al sinds zijn huwelijk in 1998 in Amsterdam. Komende Koningsdag brengt hem en zijn vrouw Marilène terug naar de plek waar ze elkaar een kwart eeuw geleden voor het eerst ontmoetten, de stad Groningen waar beiden een bijbaan hadden in café Soestdijk. Maurits en Marilène hebben drie kinderen.