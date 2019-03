Prins Maurits ontmoet Van Oldenbarnevelt op Koningsdag in Amersfoort

Of er –straks op Koningsdag– zoiets als een verzoening komt tussen het koningshuis en Johan van Oldenbarnevelt, wil een journalist weten. „We zullen zien hoe de koninklijke familie het beleeft”, zegt de burgemeester van Amersfoort diplomatiek.

In de kapel van de Mariënhof wijst burgemeester Bolsius achter zich, naar de Zuidsingel: de raadpensionaris wiens leven vier eeuwen geleden op het schavot eindigde, „heeft hier rondgelopen.” Eén straat verder, aan de Muurhuizen, groeide Van Oldenbarnevelt op in Huis Bollenburgh.

Amersfoort laat op 27 april graag zien welke bekende inwoners de stad had, en heeft. Die krijgen dan ook aandacht als de jarige koning met zijn familie door de oude binnenstad loopt.

Die wandeling start in de Mariënhof, en in dat voormalige klooster werd maandag dan ook het programma gepresenteerd. Ergens in de buurt van de Koppelpoort ontmoet de vorst straks de acteur die Van Oldenbarnevelt pretendeert te zijn. Wat die verzoening betreft: „Ik weet niet hoe 400 jaar geschiedenis in één moment kan worden ingehaald”, weifelt de burgemeester. „Prins Maurits is erbij”, dat wel. „Je weet maar nooit.” Al is de oudste zoon van prinses Margriet doorgaans erg druk met het publiek: handen geven, gesprekjes voeren, even op de foto. Wie weet, straks een selfie van Maurits junior met de replica van zijn grote tegenspeler.

beeld gemeente Amersfoort

Smalle singel

Pieter Cornelis Mondriaan, die bracht zijn vroegste levensjaren ook in de keistad door. Die eerste jaren zijn cruciaal, weet de burgemeester. „Hij heeft hier de primaire kleuren geleerd.” Die verwerkte Mondriaan later –op zijn eigen wijze– in zijn kunstwerken.

Hij leefde veel later dan Van Oldenbarnevelt, maar in de route is hij er vroeger, op de Zuidsingel al. Dat is de eerste straat die het koninklijk gezelschap doorwandelt als het de Mariënhof verlaat. Breed is het er niet; „het publiek zal slechts aan één kant mogen staan.” Aan de huizenkant zal dat wel zijn; aan de andere kant zou wellicht menige drenkeling moeten worden opgevist.

Verhalen

Voordat dit alles begint, is er een groots welkom door driehonderd kinderen, afkomstig van vijf Amersfoortse scholen, waaronder de reformatorische Johannes Calvijnschool. Bij het startpunt gaan de „minstens vijftien” verhalenvertellers op de foto die later de route opluisteren. Want de stad wil een verhaal vertellen, onder het motto ”Wij Amersfoort.” „We laten zien hoe divers de stad en de regio zijn”, zegt burgemeester Bolsius.

Zoals op elke Koningsdag doet ook de omgeving mee van de stad die met een bezoek wordt vereerd. Op 27 april leveren ook Soest, Baarn, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Woudenberg, Barneveld en Nijkerk een aandeel aan het programma.

Bontgekleurd

Schilder Mondriaan is niet de enige die op de Zuidsingel aandacht krijgt, „we komen daar ruim 120 nationaliteiten tegen.” Dat verhaal wordt verteld door juf Rachel Nieuwendaal, die zelf dertien culturen in haar klas heeft.

Op de Varkensmarkt vertellen twee zussen een verhaal rond duurzaamheid. De koninklijke familie komt daarna in de Krankeledenstraat terecht, die zo smal is dat er geen ruimte voor publiek is. Wel voor CliniClowns die bij ‘krankte’ in actie komen en nu ook hun kunsten gaan vertonen.

De Lieve Vrouwestraat zal gevuld zijn met lieve vrouwen, kondigt de burgemeester aan. De vorstelijke gasten hebben er „huiskamerontmoetingen” mee, terwijl intussen het Amersfoorts jeugdorkest de stilte vult. De liefde blijft ook nog even in de belangstelling staan als de Holland Opera op het balkon van het Witte Huis aan de Westsingel een optreden verzorgt.

Fietsers

Een volgende straat biedt kunst, op het Stadhuisplein is er sport. Dan is het tijd voor de Groot Regio Amersfoort Quiz. Daaraan doen negen teams van elk acht man mee. Ze zijn op de fiets uit de stad en uit acht omliggende plaatsen gekomen, als symbool van de vele fietsers die dagelijks naar de stad trekken voor opleiding of werk.

Tijd voor taart, daarna, op het Oranjefestival bij Plantsoen-West. Op het Smalle Pad komt de koninklijke familie koninklijke dieren tegen, uit Dierenpark Amersfoort. Tot welke taferelen dat leidt, laat de burgemeester nog even in het midden. „Ik hoor de leeuw al grommen.”

Via de stadstrompetters bij de Koppelpoort –en Van Oldenbarnevelt dus– gaat het naar een „spetterend slot” op het Eemplein.

Spetteren doet ook de begroting: Amersfoort heeft de kosten van Koningsdag op ruim een miljoen euro begroot. Inmiddels hebben de regiogemeenten en de provincie toegezegd mee te betalen.

koningsdagamersfoort.nl