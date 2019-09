Prins Harry zet zich in voor duurzamer reizen

De Britse prins Harry heeft zich dinsdag in Amsterdam hard gemaakt voor duurzamer reizen. Hij presenteerde in de A’DAM Toren een initiatief van een aantal grote reisorganisaties dat de negatieve impact van toerisme op onder meer het milieu moet beperken.

De hertog van Sussex werkte twee jaar lang achter de schermen mee aan het initiatief, Travalyst genoemd. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen Booking.com, Ctrip, Skyscanner, TripAdvisor en Visa. De initiatiefnemers willen samen oplossingen zoeken en consumenten bewuster maken van duurzamer reizen.

De prins - die zich vaker inzet voor het milieu - raakte vorige maand in opspraak over privévluchten die hij met zijn gezin maakte deze zomer. Naar Amsterdam kwam hij met een commerciële vlucht, antwoordde hij op een vraag hierover. Hij benadrukte dat 99 procent van de vluchten die hij neemt commercieel zijn en dat hij soms om veiligheidsredenen een privévliegtuig moet nemen.

Volgens de Britse prins staan de negatieve effecten die massatoerisme met zich meebrengt de laatste tijd volop in de belangstelling. „Zoals hier in de stad Amsterdam - die samen met een groeiend aantal plaatsen zoals ook Venetië en Barcelona wordt overstelpt door massa’s mensen.”

Door de groei van het toerisme is het volgens hem van „cruciaal belang” duurzame initiatieven te ontwikkelingen die tegemoet komen aan de behoeften voor het milieu en de lokale bevolking. Op die manier kunnen populaire bestemmingen en ecosystemen worden beschermd voor toekomstige generaties. Hij vindt wel dat mensen vooral moeten blijven reizen. „Maar we kunnen en moeten wel iets veranderen.”

Volgens Gillian Tans, topvrouw bij Booking.com, is samenwerking de enige manier om iets te kunnen veranderen. „Hoewel we nog niet alle antwoorden hebben, zijn we vastbesloten om ze samen te vinden.”