Prins Charles racet door regio Arnhem

De Britse kroonprins Charles snelt zaterdagmiddag door de regio Arnhem om op vier verschillende plekken een 75-jarige herdenking van de Slag om Arnhem bij te wonen. Bijzonder is dat hij naar de herdenking van de inzet van de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade in het Overbetuwse Driel gaat. De Polen zijn met name door de Britse bevelhebbers lang gezien als de ‘zondebok’ van het mislukken van de operatie Market Garden, waar de Slag om Arnhem deel van uitmaakte.

Charles begint zijn bezoek op de Ginkelse Heide in Ede. Daar landden in september 1944 duizenden Britse parachutisten van vooral het parachuteregiment waarvan prins Charles tegenwoordig ere-kolonel is. De Britse prins en prinses Beatrix zien een luchtlanding en wonen de herdenking op de heide bij.

De Britse kroonprins bezoekt ook weer de Eusebiuskerk in Arnhem, die in 1944 compleet werd verwoest. De kerk geldt als een icoon van de Slag om Arnhem. Bij de vijftigste herdenking van de slag startte Charles een inzamelingsactie om de Eusebius weer van een carillon te voorzien. Ditmaal onthult hij een plaquette.

In Driel, aan de andere kant van de Rijnbrug, legt de prins een krans bij het Polenmonument. Het is zaterdag precies 75 jaar geleden dat 1000 Poolse parachutisten de in Arnhem ingesloten Britten zouden komen helpen. Maar een deel kon niet springen vanwege het slechte weer en Driel bleek ook nog eens te ver weg van Arnhem. Later verweet met name veldmaarschalk Montgomery de Polen dat ze niet wilden vechten. Het zou meer dan vijftig jaar duren voor het regiment eerherstel kreeg.

Prins Charles ontmoet bij het Airbornemonument De Naald in Oosterbeek Britse militairen en gaat daar ook naar het Airborne Museum. Dat is gehuisvest in villa Hartenstein, het Britse hoofdkwartier in 1944.