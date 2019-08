Prins Charles bij Airborne-herdenking

De Britse prins Charles en prinses Beatrix zijn op zaterdag 21 september bij de Airborne Herdenkingen in de regio Arnhem. Zij wonen de 75-jarige herdenking van de luchtlandingen op de Ginkelse Heide bij Ede bij.

In september 1944 werd een enorme hoeveelheid geallieerde manschappen en materieel bij Ede gedropt. Zij moesten de Rijnbrug bij Arnhem op de Duitse bezetters veroveren als onderdeel van de bevrijdingsoperatie Market Garden. Maar de Slag om Arnhem mislukte en de bevrijdingsoperatie kwam tot stilstand. Het grootste deel van Nederland moest nog tot mei 1945 op de bevrijding wachten.

Prins Charles sprong bij de vijftigste herdenking van de luchtlandingsoperatie nog zelf uit een vliegtuig boven de Edese hei. Het ligt niet in de verwachting dat hij dat ditmaal weer zal doen, aldus woordvoerders.

De Luchtmobiele Brigade zorgt op 21 september voor de dropping van ruim duizend parachutisten boven de hei in Ede. De eerste groepen parachutisten, onder wie Britse militairen, springen uit twee historische Dakota-toestellen. Een paradropping is elk jaar onderdeel van de Airborne-herdenking, maar valt nogal eens in het water door slecht weer.

Na de nagespeelde luchtlandingen volgt de officiële herdenking met kransleggingen op de hei. Minister van Defensie Ank Bijleveld en commandant der Strijdkrachten Rob Bauer zijn daar ook bij, net als enkele Britse veteranen die in 1944 zelf hebben meegevochten bij Arnhem. De 98-jarige Brit Les Fuller slaat op de hei samen met Bauer de eerste speciale Market Garden-munt.

Volgens de officiële site van het Britse koninklijk huis zal prins Charles ook andere herdenkingsplechtigheden in Nederland bijwonen. De Britse troonopvolger en zijn vrouw Camilla waren voor het laatst in Nederland bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013.