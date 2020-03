Prins Bernhards Hollandse 100 afgeblazen om coronavirus

De Hollandse 100 komende zondag gaat niet door. Het jaarlijkse sportevenement in Thialf in Heerenveen waarvan de opbrengst naar prins Bernhards Stichting Lymph&Co gaat, wordt geannuleerd vanwege het nieuwe coronavirus.

Veel deelnemers aan De Hollandse 100 zijn mensen met een verminderde weerstand en mensen uit hun nabije omgeving. „Mensen met een verminderde weerstand en mensen die in hun omgeving veel in aanraking komen met deze groep, worden door het RIVM en de GGD steeds genoemd als groepen die een besmettingsrisico zoveel mogelijk dienen te vermijden. Wij willen uiteraard alles doen wat in onze macht ligt om een verdere verspreiding van dit virus te voorkomen”, meldde de organisatie woensdag.

Het sportevenement zou dit jaar voor de zesde keer plaatsvinden om geld in te zamelen voor onderzoek naar lymfeklierkanker. De opbrengst gaat naar de stichting die Bernhard oprichtte nadat hij was genezen van de ziekte. Vorig jaar werd meer dan drie ton opgehaald.

Tijdens De Hollandse 100 gaan alle andere deelnemers 10 kilometer schaatsen. Daarna stappen ze op de fiets om 90 kilometer te trappen voor het goede doel.