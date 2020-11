Prins Akishino duikt in VOC-geschiedenis

De Japanse prins Akishino en prinses Kiko doken dinsdag in de geschiedenis van de Verenigde Oost–Indische Compagnie (VOC). In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag zagen zij hoe Nederland als enige land voor een periode van 250 jaar handel mocht drijven met Japan.

Op de dinsdag geopende tentoonstelling Van hier tot Tokio, die in het teken staat van de 400–jarige handelsrelatie tussen Nederland en Japan, stond het keizerlijk paar oog in oog met de handelspas die in 1609 uit naam van de Japanse keizer aan de VOC werd afgegeven. Op de pas staat onder meer: ’Wanneer Hollandse schepen naar Japan oversteken, dan kan, welke kust zij ook aandoen, daartegen geen enkel bezwaar worden gemaakt’. De pas werd verstrekt nadat in juli 1609 twee VOC–schepen Japan hadden aangedaan.

Het zeldzame document markeert het begin van vierhonderd jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland en Japan, de reden waarom Akishino en Kiko ons land met een bezoek vereren. Op de expositie in de Koninklijke Bibliotheek was het stel erg onder de indruk van de 42 tentoongestelde documenten, die de bijzondere relatie met het Aziatische land weergeven.

Zo leerden de prins en prinses bijvoorbeeld ook hoe de Japanse machthebbers eeuwen geleden allerlei Nederlandse curiosa wilden hebben in ruil voor het handelsprivilege, waaronder klokken, paarden en Delfts blauw. Een document uit 1786 beschrijft hoe een hondje werd gevraagd als geschenk, compleet met een tekening van hoe het dier eruit moest zien. Het hondje moest ongeveer ’20 duijmen’ hoog zijn en een krulstaart hebben. Het beest werd inderdaad geleverd door de Hollanders.

Tijdens het bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek kreeg het stel gezelschap van prins Constantijn, prinses Laurentien en minister Plasterk van Cultuur. Na de expositie toog het Japanse paar naar het Binnenhof voor het slaan van een speciale herdenkingspenning, een replica van een penning uit 1862.

Prins Akishino is de tweede in de rij van troonopvolgers, na zijn oudere broer. Prinses Kiko en hij zijn zes dagen in Nederland. Op woensdag keren ze terug naar Japan.