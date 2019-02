Principes zorgen voor debat in Zeeland tijdens campagne

Geen geld voor topsport en festivals, vindt de SGP. Dergelijke evenementen zijn juist verbindend, vindt het CDA. Op een aantal punten scheiden de wegen van de christelijke partijen in Zeeland.

De Tour de France, de grootste wielerronde ter wereld, kwam in 2015 voor het laatst door Zeeland. Op zondag. Dat stuitte CU en SGP tegen de borst. „De zondag is voor ons heilig”, vertelt Harold van de Velde, nummer 3 op de lijst van de SGP. „Wij zijn geen voorstander van het financieren van topsport, zeker niet op zondag.”

Het CDA vindt een topsportevenement op zondag goed te verdedigen. „Wij respecteren alle leefstijlen. Anderen beletten ons ook niet om op zondag naar de kerk te gaan. Als mensen op zondag naar een sportwedstrijd willen kijken, hebben wij daar respect voor”, geeft Jo-Annes de Bat, lijsttrekker en gedeputeerde voor het CDA, aan.

Kleine bijdrage

Voor het geld hoeft de provincie Zeeland het niet te laten om de Tour de France door Zeeland te laten lopen, volgens de CDA’er. „In 2015 is 80 procent van het geld dat nodig was door bedrijven opgehoest. Het ging dus maar om een kleine bijdrage van de provincie.”

In 2023 is er misschien weer een kans voor Zeeland om het evenement naar de provincie te halen. „Wij houden de banden warm met de directie van de Tour de France”, vertelt De Bat.

Subsidie voor festivals is een ander thema dat de christelijke partijen verdeelt. Jan Henk Verburg, lijsttrekker van CU, vindt dat dergelijke evenementen zichzelf prima kunnen redden. „De populaire festivals zijn binnen een halve dag uitverkocht. Die hebben echt geen geld van de provincie nodig om te blijven bestaan.”

Bij SGP’er Van de Velde lopen de rillingen over zijn rug als hij naar bepaalde optredens op festivals kijkt. „Er zijn wat voorstellingen waar een christen echt niet naar wil kijken. Vanwege de inhoud moeten we dergelijke evenementen echt geen subsidie geven.”

De Bat vindt het evenementenaanbod juist goed in de provincie: „Er gebeuren echt geen gekke dingen in Zeeland. De organisatoren van de festivals weten ook dat Zeeland een provincie is met veel christenen. Daar wordt rekening mee gehouden.” Het CDA is voor artistieke vrijheid, meldt De Bat: „Wij gaan ons niet met de inhoud van voorstellingen bemoeien.”

Veiligheid

Zeeland is sinds vorig jaar juni een zogenoemde regenboogprovincie. Provinciale Staten stemden in met een motie van GroenLinks om een helder signaal af te geven dat seksuele minderheden meetellen in Zeeland en de provincie zich inzet voor veiligheid en acceptatie van deze zogenoemde lhbti-gemeenschap. De SGP stemde tegen. „Wij vinden het niet nodig om specifiek aandacht te besteden aan bepaalde groepen. Jammer dat CU en CDA voor hebben gestemd.”

De motie werd nipt aangenomen; naast SGP stemden ook VVD, PVV en Partij voor Zeeland, samen goed voor 17 van de 39 Statenzetels, tegen. De Bat geeft aan dat zijn partij er voor alle gemeenschappen in de samenleving wil zijn. „In die zin was een motie voor seksuele minderheden niet nodig. Maar het is wel bekend dat deze groep het niet gemakkelijk heeft en er relatief veel zelfmoord wordt gepleegd binnen deze gemeenschap.”

Verschillen zijn klein in de Zeeuwse provinciale politiek, geven de drie christelijke politici toe. Over tal van belangrijke onderwerpen zijn de christelijke partijen het met elkaar eens. Behoud van jongeren voor de provincie is een punt dat SGP en CU nadrukkelijk noemen als belangrijkste thema bij de verkiezingen in Zeeland. Veel jongeren vertrekken uit de provincie zodra ze gaan studeren. „Door Campus Zeeland, waar onder meer de Universiteit van Gent en Hogeschool Zeeland bij betrokken zijn, hopen we hier de komende jaren verandering in aan te brengen”, aldus Van de Velde.

Boer

Het gaat echt om accentverschillen, beaamt De Bat. „CDA en SGP kiezen bijvoorbeeld wat eerder voor de boeren, CU voor de natuur. Maar over de richting waar het met de provincie heen moet zijn we het meestal wel eens.”

Ook Verburg ziet dat veel partijen hetzelfde willen: „We gaan allemaal voor een vitale economie en goede bereikbaarheid.”

Dit is het vierde deel in een serie over hete hangijzers in de provincie. Dinsdag: Gelderland.