Prijs voor kinderboek van Ted van Lieshout

Kinderboekenschrijver Ted van Lieshout krijgt de Boekensleutel, een prijs voor jeugdliteratuur. De schrijver ontvangt de onderscheiding voor zijn boek Ze gaan er met je neus vandoor.

De prijs wordt sinds 1979 onregelmatig toegekend aan een bijzonder kinderboek. Het is voor het eerst sinds zeven jaar dat iemand de Boekensleutel weer krijgt. En het is de tweede keer dat een oorspronkelijk Nederlandstalig boek ermee wordt bekroond. Voor de Boekensleutel, een initiatief van de CPNB, komen boeken in aanmerking die opvallen door hun genre, de gebruikte techniek of vormgeving, of een anderszins opmerkelijke kwaliteit.

In het boek van Van Lieshout (1955) houdt de dichter er al na één gedicht mee op, omdat hij liefdesverdriet heeft. De tekst probeert de bundel af te maken zonder dichter. Volgens de jury verkent het werk de grenzen van wat er in een boek mogelijk is. „Een boek dat qua techniek, vorm, inhoud én de combinatie hiervan een unieke plek in het Nederlandse kinderboekenlandschap opeist. Het verhaal is niet te begrijpen zonder het boek te zien en te lezen.” De jury noemt het boek „een kunstwerk van taal”.

De Boekensleutel wordt op het Kinderboekenbal op 1 oktober aan Ted van Lieshout uitgereikt.