Prijs voor directeur Rotterdams muziekpodium

De Laurenspenning 2018 gaat dit jaar naar Philip Powel, de artistiek directeur van het Rotterdamse muziekpodium BIRD. De stichting die de prijs toekent spreekt haar waardering uit voor de manier waarop Powel actuele muzieksoorten met elkaar verbindt, zoals hiphop, folk, soul en jazz.

De Laurenspenning 2018 wordt 15 november uitgereikt in de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam.

Het is sinds 1959 de 52e keer dat de penning is toegekend. Met de prijs worden personen onderscheiden voor hun inzet voor de Rotterdamse samenleving. Eerder ging de Laurenspenning onder andere naar burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.