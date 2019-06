Prijs Veteranendag voor operatieassistent

De Witte Anjer Prijs van het Nationaal Comité Veteranendag is dit jaar voor Maaike Hoogewoning. De Zoetermeerse werkt bij Defensie en is op missie geweest in Kosovo en Afghanistan. „De jonge mannen waar wij als medisch team niks meer voor konden betekenen zal ik nooit vergeten”, aldus Hoogewoning die al ruim twee decennia werkt als operatieassistent, zowel in Nederland als in missiegebied.

Hoogewoning schreef over haar ervaringen in het boek Oorlog in de operatiekamer. Ook is ze gastdocent bij Veteraan in de Klas.

De prijs, die is bedoeld om iemand in het zonnetje te zetten die zich inzet voor veteranen, is donderdag uitgereikt in Hotel Des Indes in Den Haag. Tijdens Veteranendag op 29 juni is Hoogewoning eregast in de Haagse Ridderzaal in het bijzijn van koning Willem-Alexander.

De Witte Anjer staat symbool voor de waardering voor veteranen en wordt links op de borst gedragen.