„Prijs Spinraza moet zeker 85 procent lager”

Het medicijn Spinraza tegen de zeer ernstige spierziekte SMA moet niet in het basispakket komen, tenzij de prijs met zeker 85 procent omlaag gaat. Dat adviseert het Zorginstituut aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

Spinraza is het eerste middel dat beschikbaar komt voor de ziekte SMA. Daarom vindt het Zorginstituut dat het medicijn in beginsel zo snel mogelijk beschikbaar zou moeten komen.

SMA (spinale musculaire atrofie) is een ernstige, progressieve aandoening van zenuwen en spieren die bij zowel kinderen als volwassenen voorkomt. Elk verlies van functies is definitief, want als zenuwen eenmaal zijn afgestorven, is herstel niet meer mogelijk.

De huidige prijs van Spinraza is per patiënt in het eerste jaar van behandeling circa 480.000 euro. Daarna kost behandeling circa 240.000 euro per jaar.

Patiëntenvereniging Spierziekten Nederland vindt het verheugend dat het Zorginstituut de werking van het geneesmiddel erkent en ervoor pleit het zo snel mogelijk beschikbaar te stellen aan patiënten. De vereniging roept de minister op zo snel mogelijk te komen tot een prijsafspraak, zodat het middel kan worden vergoed.

Bruins laat via een woordvoerder weten dat het advies van het Zorginstituut wordt meegenomen in het voorbereiden van de onderhandelingen over Spinraza. „We streven ernaar de onderhandelingen voor eind april af te ronden maar dat hangt ook af van de opstelling van de fabrikant.”