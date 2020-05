Preventiecampagne van start tegen digitaal kinderlokken

AMBER Alert lanceert maandag een voorlichtingscampagne tegen online grooming, het lokken van kinderen via internet. De campagne moet tieners bewust maken van de gevaarlijke gevolgen die internethandelingen met zich mee kunnen brengen. „Hoe onschuldig die ook lijken”, aldus de initiatiefnemers.

De campagne, die in meer dan twintig landen wordt verspreid, bestaat uit een preventiefilmpje waarin tips wordt gegeven hoe tieners zichzelf kunnen beschermen tegen groomers. „Het is belangrijk dat kinderen leren om alert te zijn”, zegt Lidewijde van Lier, zedenspecialist van de politie. „Zo’n groomer gaat soms zo geslepen te werk, dat het moeilijk is hen te herkennen. Juist daarom is het goed dat kinderen weten wat ze online beter wel of juist niet kunnen doen.”

De aanleiding voor het lanceren van de campagne is de Dag van het Vermiste Kind. De Nederlandse politie en de Europese politiegroep voor vermiste personen (PEN-MP) werken mee aan de voorlichting. Online grooming leidt zelden tot een vermissing, maar vorig jaar werd nog een AMBER Alert verspreid vanwege een vermist meisje van twaalf. Zij was slachtoffer van digitaal kinderlokken.

„Op het internet kan iedereen zich anders voordoen, ook personen met verkeerde bedoelingen”, stelt Van Lier. „Vaak doen ze zich voor als een leeftijdgenoot en gaan zo op zoek naar een slachtoffer. Dit gebeurt via sociale netwerksites of chatprogramma’s, maar ook via online games.”