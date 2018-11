„Preventieakkoord te vrijblijvend voor super”

Het Preventieakkoord is niet goed genoeg als het om de bestrijding van overgewicht en de bevordering van gezonde voeding gaat, zegt de Transitiecoalitie Voedsel. Levensmiddelenfabrikanten en de supermarkten wordt de wacht onvoldoende aangezegd, vindt de organisatie van voortrekkers voor andere voeding en voedselsystemen.

„Het akkoord staat hier vol van vrijblijvende en weinig ambitieuze voornemens. Waar recente maatregelen in het Verenigd Koninkrijk binnen een jaar tot ruim 35 procent minder suiker in frisdranken hebben geleid, wordt in het Preventieakkoord zeven jaar de tijd genomen om tot een reductie van 30 procent te komen. Supermarkten ontlopen in het akkoord nagenoeg elke harde afspraak.”

„De schappen liggen vol met ongezonde en niet-duurzame producten die met veel marketing-geweld worden gepromoot. Waar is de ambitie dat elke supermarkt binnen enkele jaren alleen nog reclame maakt voor gezonde en verantwoorde producten?”, aldus de Transitiecoalitie, die leden vermeldt variërend van de Vegetarische Slager tot de Triodosbank.