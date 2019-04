Pretpark wacht met afschieten duiven

Pretpark Toverland in het Limburgse Sevenum maakt voorlopig geen gebruik van een vergunning voor het afschieten van duiven. Het park is geschrokken van de ontstane commotie op sociale media, toen bekend werd dat de provincie Limburg hiervoor donderdag een vergunning had verleend.

Volgens een woordvoerster van het park veroorzaken de vogels veel overlast. De dieren komen af op etensresten van bezoekers en zorgen voor veel poep. Dat kan leiden tot wildgroei van schimmels en parasieten, vreest het park. Pogingen om de duiven te verjagen mislukten. Reden voor het pretpark een vergunning aan te vragen om de duiven af te schieten.

Vanwege de commotie is nu besloten het afschieten op de lange baan te schuiven. „We willen alsnog proberen via andere manieren de duiven weg te krijgen”, zei de woordvoerster. „Bijvoorbeeld met sterke kruiden en specerijen. Tips blijven intussen welkom!”