Pretoria Zorg moet cliënten overdragen

Aanbieder van thuiszorg Pretoria Zorg, die werkt onder de naam Avirazorg, moet zo snel mogelijk cliënten overdragen aan een andere zorginstantie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had onlangs de zorgaanbieder al op de vingers getikt omdat er sprake is van structurele tekortkomingen. Sindsdien is niet voldoende verbeterd, aldus de inspectie.

Cliënten van Pretoria Zorg, in de provincie Utrecht, krijgen volgens de inspectie niet voldoende goede zorg die aansluit bij hun actuele zorgbehoeften. Verder heeft Pretoria Zorg B.V. zich niet gehouden aan de cliëntenstop die de inspectie eerder al had opgelegd.