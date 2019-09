President rechtbank: aanslag op rechtsstaat

„Wij zijn geschokt, ongeloof overheerst. Je kunt zeggen dat dit een aanslag is op de rechtsstaat.” Zo reageerde Christa Wiertz, sinds begin dit jaar president van de rechtbank in Amsterdam, woensdag op de moord op advocaat Derk Wiersum.

Over de gevolgen van de liquidatie kan Wiertz nog niets zeggen. „Vandaag handelen we naar bevind van zaken. We moeten nog even nadenken natuurlijk.”

De rechtbank heeft maandag een bijeenkomst georganiseerd in een van de zittingszalen, voor een ieder binnen de muren van het gerechtsgebouw die daaraan behoefte had. Wiertz: „Om de schok te delen. De impact is groot.” De zaal blijft de gehele dag geopend.