Presentatie wetsvoorstel CO2-taks voor bedrijven op Prinsjesdag

Het kabinet presenteert op Prinsjesdag het wetsvoorstel voor een CO2-heffing per 1 januari voor de meest vervuilende industrie. Van vertraging van de vorig jaar aangekondigde maatregel in het klimaatakkoord is geen sprake, zei staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) in Berlijn na afloop van een bijeenkomst met zijn Europese collega’s.

Met de belasting op uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door grote ondernemingen hoopt het kabinet bedrijven te stimuleren om sneller te verduurzamen. Bedrijven krijgen een vrijstelling voor een bepaalde hoeveelheid uitstoot. Over de te veel uitgestoten CO2 wordt dan belasting geheven. Dinsdag, op Prinsjesdag, wordt bekendgemaakt hoe hoog de taks zal zijn. Die zal tot 2030 in elk geval oplopen.

De maatregel is onderdeel van de doelstelling om de CO2-uitstoot in Nederland te halveren.