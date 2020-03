Presentatie Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s uitgesteld

De landelijke tentoonstelling van De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s in het gebouw van de Tweede Kamer is uitgesteld vanwege de maatregelen rond de coronacrisis. De organisatie onderzoekt samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei hoe de tentoonstelling later dit jaar alsnog te zien zal zijn. De expositie zou op 30 maart openen.

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies begon vorig jaar vanwege de 75-jarige herdenking van de bevrijding met een zoektocht naar bijzondere foto’s uit de oorlogstijd. Volgens de organisatie moesten er op zolders en in nalatenschappen nog veel onbekende foto’s uit de jaren veertig van de vorige eeuw zijn, aangezien fotograferen in die jaren in Nederland heel populair was.

In elke provincie zijn vijftig foto’s uitgekozen voor een provinciale expositie. Maar die tentoonstellingen zijn door de corona-uitbraak ook in veel provincies afgelast.

Uit alle provinciale foto’s zijn honderd afbeeldingen gekozen voor de landelijke tentoonstelling. De organisatie maakt in de week voor 4 en 5 mei wel bekend welke foto’s de landelijke expositie hebben gehaald. In die week verschijnt ook het boek dat bij het project hoort. De NOS zou een speciale uitzending wijden aan de opening van de foto-tentoonstelling. Volgens de organisatie is de NOS van plan om dat programma in de aanloop naar Bevrijdingsdag wel uit te zenden.