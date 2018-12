Presentatie ontwerp-klimaatakkoord gaat door

De presentatie van het ontwerp-klimaatakkoord gaat vrijdag door. Dat zegt Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, kort nadat de milieubewegingen afstand hebben genomen van het akkoord.

Nijpels vindt het heel jammer dat de milieuorganisaties dat besluit hebben genomen. „Maar de deur staat altijd open en de stoelen altijd klaar voor de milieubewegingen voor het hervatten van de onderhandelingen.”

Het is de bedoeling dat door de voorstellen in het klimaatakkoord de uitstoot van broeikasgassen in 2030 minimaal 49 procent minder is ten opzichte van 1990. „De voorstellen worden heel goed doorgerekend om te kijken of we inderdaad op die 49 procent uitkomen”, zegt Nijpels. „En als dat niet het geval blijkt te zijn, gaan de verschillende tafels opnieuw onderhandelen tot die 49 procent er wel ligt.”

Vijf milieuorganisaties, vakbond FNV en een organisatie voor duurzaam ondernemen meldden donderdag dat ze niet kunnen leven met het voorgestelde klimaatakkoord. Ze zijn vooral ontevreden over de afspraken met de industrie in het akkoord. Het bedrijfsleven moet zwaarder worden aangepakt voor de vervuiling van het klimaat met het broeikasgas CO2, vinden ze.