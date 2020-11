Presentatie onderzoek naar oorzaken en verloop Peelbrand

In het provinciehuis in Den Bosch worden donderdagmiddag de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar de brand die dit voorjaar 80 procent van de Deurnese Peel in de as legde. De brand begon op 20 april, smeulde ook in mei nog ondergronds door en laaide her en der geregeld op. Wie te dicht bij de vuurzee woonde, moest tijdelijk het huis verlaten.

Het onderzoek naar de brand valt in drie delen uiteen. Ontstaan en verloop van de brand zijn in kaart gebracht, de vraag wordt beantwoord hoe de bestuurlijke samenwerking verliep en onderzocht is hoe het staat met inrichting en beheer van de Deurnese Peel in verband met de brandveiligheid.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brand werd aangewakkerd door de krachtige wind. De brandweer kon het vuur moeilijk bestrijden, omdat de hoogvenen moeilijk toegankelijk zijn. Een van de vragen is dan ook, hoe de brandweer zo’n veenbrand in de toekomst beter zou kunnen aanpakken.