Presentatie jonge panda Ouwehands uitgesteld door coronaregels

Ouwehands Dierenpark hoopt de in mei geboren reuzenpanda Fan Xing toch nog in november aan het grote publiek te kunnen tonen. Het was de bedoeling dat de jonge beer volgende week voor het eerst buiten het afgeschermde kraamhol te zien zou zijn, maar de nieuwste coronamaatregelen hebben daar een stokje voor gestoken, aangezien alle dierentuinen vanaf woensdagavond moeten sluiten.

„Ik hoop dat deze hele strenge maatregelen inderdaad maar twee weken gaan duren. Als we half november weer mogen openen, kunnen we daar een heel feestelijk moment van maken door dan ook onze kleine panda te laten zien”, zegt dierentuindirecteur Robin de Lange. „We zijn nu enorm teleurgesteld, maar we begrijpen ook wel dat we deze crisis met elkaar moeten oplossen.”

De gedwongen sluiting die de dierentuinen nu voor de tweede maal in de coronacrisis treft, is voor Ouwehands wel „een hele bittere pil”, aldus De Lange. „Je hoopt op grote bezoekersaantallen nu er voor het eerst in Nederland een jonge panda te zien is. We hebben daar jaren naar toe gewerkt en nu krijgen we de ene tegenslag na de andere. Het zijn zorgelijke tijden, al staat Ouwehands gelukkig nog niet op omvallen.”

Fan Xing verblijft sinds zijn geboorte met zijn moeder Wu Wen in een kraamhol in het binnenverblijf van de panda’s. In die tijd is het dier gegroeid van piepklein naar een beer van ongeveer acht kilo en heeft de panda ook leren lopen. De kleine panda is in de Rhenense dierentuin al wel op camerabeelden vanuit het kraamhok te zien.