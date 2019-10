‘Preppers’ kennen groep Ruinerwold niet

De zes mensen die volgens RTV Drenthe jaren in een kelder in Ruinerwold hebben geleefd in afwachting van het einde der tijden, zijn niet bekend bij ‘preppers’ in Nederland. Preppers (zo genoemd naar het Engelse werkwoord to prepare) zijn mensen die zich voorbereiden om maandenlang zelfvoorzienend te kunnen zijn na een calamiteit. Nederland telt meer dan 100.000 preppers, schat psycholoog en prepper Jeroen Klaassen, eigenaar van prepshop.nl.

Klaassen woont met zijn gezin met drie jonge kinderen in de Bommelerwaard. Mocht dat gebied worden getroffen door een ramp, dan kan Klaassen zeker twee maanden voor zijn gezin en de buren zorgen. Hij beschikt over drinkwaterfilters, houdbaar voedsel en isoleerdekens en verbouwt zijn eigen groente. „Ik heb ook veel kennis om te kunnen overleven. Maar we zijn ook een gewoon gezin. De kinderen gaan gewoon naar school en ik zit in de ouderraad.”

Klaassen was ook beheerder van het forum preppers.nl en kent zodoende veel van de Nederlandse preppers. „Van zo’n groep als in Drenthe heb ik nooit eerder gehoord. In Amerika zijn zulke mensen wel bekend. Maar daar zijn zulke uitgestrekte, onbewoonde gebieden dat het ook noodzakelijk kan zijn dat je lang voor jezelf kan zorgen.

Prepper Nander Knobben uit Twente vult aan: „Je hebt Doomsday Preppers, mensen die zich voorbereiden op een dag waarbij de wereld vergaat. Onder preppers wordt deze gebeurtenis afgekort tot TEOTWAWKI (The End Of The World As We Know It). Ik dacht eigenlijk niet dat er zulke preppers in Nederland zijn.”

Knobben, eigenaar van een winkel voor prepartikelen en beheerder van de site prepz.nl, kan zich niet voorstellen dat de Drentenaren helemaal onzichtbaar en zelfvoorzienend waren. „Je moet een moestuin van een paar hectare bewerken om zes mensen te eten te geven. Dat gaat toch niet ongezien? En er blijven altijd dingen die je toch een keer moet kopen in al die jaren.”

Knobben en Klaassen benadrukken dat Nederlandse preppers niet lijken op ‘schuwe kelderbewoners’: „Het zijn hele gewone mensen met net zoveel stoornissen als ieder ander”, aldus Klaassen.