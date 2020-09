PremierSint-Maarten: uitspraken Knops ‘incorrect en misleidend’

Minister-president van Sint-Maarten Silveria Jacobs kan zich helemaal niet vinden in kritiek die staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) heeft gegeven op haar regering. Die zou „tegenwerken” bij de wederopbouw van het land. Jacobs noemt die uitspraak „incorrect en misleidend”.

Knops informeerde afgelopen vrijdag de Tweede Kamer in een brief over over de situatie rondom de wederopbouw van het land, nadat orkaan Irma eind 2017 veel schade had aangericht. Nederland heeft daarvoor 500 miljoen euro beschikbaar gesteld bij de Wereldbank. Maar volgens Knops leidt „een gebrek aan daadkracht en zelfs tegenwerking aan de kant van Sint-Maarten” tot vertraging in de realisatie van een aantal projecten.

In een persverklaring stelt Jacobs dat het land hard werkt aan de totstandkoming van projecten. Daarbij wordt volgens haar ook samengewerkt met Nederland. Ze benadrukt verder dat Sint-Maarten helemaal niet tegenwerkt.