Premier Trudeau vraagt Rutte naar ervaringen rond MH17

De Canadese premier Justin Trudeau heeft donderdag premier Mark Rutte gebeld om te vragen naar zijn ervaringen rond vlucht MH17. Daarbij heeft Rutte „alle steun aangeboden die Nederland kan bieden”, aldus zijn woordvoerder.

Trudeau belde naar aanleiding van het neerstorten van het vliegtuig van Ukraine International Airlines woensdag bij Teheran, dat mogelijk is neergeschoten. Alle 176 inzittenden van de Boeing 737-800 kwamen om het leven, onder wie 63 Canadezen.

De Canadese premier zei op een persconferentie dat Rutte hem onder meer had gewezen op het belang van het voortdurend op de hoogte houden van de nabestaanden en van het contact hebben met alle betrokken partijen. Rutte bood aan expertise en informatie te delen, aldus Trudeau.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd in juli 2014 boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne neergeschoten. Volgens internationaal onderzoek was de Buk-raket afkomstig van een Russische legerbasis. Alle 298 inzittenden kwamen om, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders.