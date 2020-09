Premier Rutte maakt nieuwe regionale coronamaatregelen bekend

Premier Mark Rutte en minister De Jonge geven vrijdag een persconferentie over regionale maatregelen tegen corona. Wat die maatregelen precies inhouden is nog niet bekend, maar donderdagavond lekte al wel uit dat het vooral zal gaan om maatregelen in de horeca.

Zo mag er in de horeca vanaf 00.00 uur niemand meer naar binnen en moeten gelegenheden om 01.00 uur sluiten. Daarnaast mag een groep nog ‘slechts’ uit maximaal 50 mensen bestaan. Op de persconferentie zal in detail worden ingegaan op de aanscherping van de maatregelen in de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.

Directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemde de maatregelen al „symboolpolitiek” van het kabinet om daadkrachtig over te komen. Volgens hem zullen ze juist leiden tot verstoring van de openbare orde. Hij denkt dat als op één tijdstip alle cafés, restaurants en bars leeglopen, het uitgaanspubliek zich gaat verspreiden zonder toezicht, wat voor problemen zal zorgen voor de openbare orde en handhaving. Woordvoerders van een aantal gemeenten die met de nieuwe maatregelen te maken krijgen, wilden of konden donderdagavond nog niet inhoudelijk reageren.