Premier Rutte en zijn kabinet ‘schofferen’ Tweede Kamer

Premier Mark Rutte erkent dat hij en zijn kabinet de Tweede Kamer schofferen. Hij reageert daarmee op een boze brief van Kamervoorzitter Khadija Arib dat de Kamer niet altijd goed wordt geïnformeerd. Ze heeft gelijk, zegt de minister-president. „100 procent. Als dat gebeurt.”

Rutte zegt dat hij het kabinet heeft aangesproken op haar „terechte” brief. Arib klaagt over tekortkomingen. Volgens haar is dat een ernstige zaak, omdat de Kamer immers controleur is van de regering en over alle wetsvoorstellen stemt.

Regelmatig zijn media eerder op de hoogte van regeringsplannen. Arib noemt dat „zeer ongewenst, zo niet onaanvaardbaar.” Ze benadrukt dat ze al vaker het kabinet daarvoor op de vingers heeft getikt. Ze verbaast zich er dan ook over dat het nog steeds gebeurt.

Verder organiseren ministers steeds vaker een zogenoemd persmoment op het moment dat ook de Kamer wordt geïnformeerd. Vaak vroeg in de ochtend, laat op de avond en in het weekend. Volgens Arib staat dit op gespannen voet met het uitgangspunt dat de Kamer op „adequate wijze” moet worden geïnformeerd.

Ze vindt het ook niets dat steeds vaker zogenoemde spoedstukken openbaar worden gemaakt buiten de normale werktijden, terwijl daar vaak geen goede reden voor is. Kamerleden moeten erop kunnen vertrouwen dat stukken zoveel mogelijk worden aangeboden op reguliere tijden, zodat zij hun werkzaamheden daarop kunnen afstemmen, aldus Arib.